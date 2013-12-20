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New York Times: Operasyon hükümeti paramparça edecek çatlağın işareti

NYT, 'Erdoğan ve Gülen'in laik elite karşı savaşta güçlerini birleştirdiklerini ve Türkiye'de ılımlı, demokratik bir İslami hükümetin başarılı bir örneğini tesis ettiklerini' yazdı.

20 Aralık 2013 16:49

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla ilgili Amerikan New York Times gazetesinde yayımlanan bir haberde, “Bir yolsuzluk skandalı sadece Sayın Erdoğan'ın yönetimini tehdit etmekle kalmıyor aynı zamanda Başbakan ile bir zamanlar müttefikinin taraftarları arasında derinleşen ve hükümeti paramparça eden bir çatlağı gözler önüne sergiliyor” ifadesine yer verildi.

New York Times gazetesi, Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına ilişkin geniş bir haber yayımladı. "Türkiye'nin güçlü ve karizmatik lideri" olarak nitelediği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kariyerini inşa ederken büyük ölçüde Fethullah Gülen'in desteğine dayandığını belirten gazete, iki ismin de "laik elite karşı savaşta güçlerini birleştirdiklerini ve Türkiye'de ılımlı, demokratik bir İslami hükümetin başarılı bir örneğini tesis ettiklerini" yazdı.

Gazete şöyle devam etti:

 

Gezi Parkı’ndan çok daha büyük

 

“Ancak şimdi bir yolsuzluk skandalı sadece Sayın Erdoğan'ın yönetimini tehdit etmekle kalmıyor aynı zamanda Başbakan ile bir zamanlar müttefikinin taraftarları arasında derinleşen ve hükümeti paramparça eden bir çatlağı gözler önüne sergiliyor."

NYT, Başbakan Erdoğan'ın Gezi olayları sırasında kullandığı "strateji"yi izleyerek kendisini, "yurt dış ile bağlantıları olan bir suç çetesi" ile mücadele ettiği gibi gösterdiğini ancak bazı Batılı diplomatların, yolsuzluk soruşturmasının Gezi'den çok daha büyük bir meydan okumayı oluşturabileceğine inandıklarını yazdı.

Son yıllarda Erdoğan ve Gülen'in, bazı önemli konularda farklı düşündüklerine işaret eden gazete, bu bağlamda Gülen'in hükümetin, başta Suriye'deki isyancılara desteği olmak üzere Ortadoğu'daki "aktivist" politikasına karşı çıktığını, İsrail'e daha çok sempati duyduğu söylendiğini, Mavi Marmara olayı sırasında gerilimlerin oluştuğunu kaydetti. NYT şu yorumu da yaptı:

"Uzmanlar, tırmanan siyasi krizin, Sayın Gülen'in Türk devlet içinde elde ettiği güce vurgu yaptığını söylüyorlar. O güç de, bir dizi seçim öncesi Sayın Erdoğan'ın çekirdek dindar muhafazakar seçmenlerini bölmekle tehdit ediyor."

 

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