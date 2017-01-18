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BBC Türkçe

New York Times muhabirinin Türkiye'ye girişine izin verilmedi

New York Times gazetesinin 150'den fazla ülkeden haber geçen muhabiri Rod Nordland'ın Türkiye'ye girişine izin verilmedi. Rod Nordland, Aralık ayında Türkiye'de haber yapmıştı.

18 Ocak 2017 11:52

ABD merkezli New York Times gazetesinin muhabiri Rod Nordland'ın Türkiye'ye girişine izin verilmedi.

Dün Londra'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Nordland'ın gümrükten geçmesine izin verilmezken bunun nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı.

New York Times gazetesi konuyla ilgili yayınladığı haberde "Bugüne kadar 150'den fazla ülkede muhabirlik yapmış olan ve daha Aralık ayında Türkiye'den haber geçen Nordland'ın Türkiye'ye girişinin yasaklanması hükümetin yerli ve yabancı basına yönelik baskılarını artırmasının bir parçası gibi gözüküyor" ifadeleri yer aldı.

Gazetedeki habere göre Nordland havalimanına indikten sonra polis "İçişleri Bakanlığı'nın listesindesiniz" diyerek ülkeye girişini engelledi ve kendisini bir sonraki Londra uçağına bindirdi.

Gazetenin editörü Dean Baquet Türkiye'nin bu hamlesinin "haksız" ve "basın özgürlüğünü ayaklar altına alan" bir hamle olduğunu söylerken gazetenin başkan yardımcısı David McCraw da ilk defa bir muhabirlerinin Türkiye'ye girişinin yasaklandığıını belirtti.

Rick Gladstone imzalı haberde, Türkiye'nin hapisteki gazeteci sayısında dünya lideri olduğu, son dönemde Alman gazeteci Volker Schwenk ve ABD'li gazeteci David Lapeska'nın da ülkeye girişine izin verilmediği yer aldı.

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