T24 LogoT24 Logo
Gündem

New York Times muhabiri Rod Nordland’ın, Türkiye’ye girişine izin verilmedi

Havalimanından Londra'ya geri gönderilen Rod Nordland ile ilgili bir açıklama yapılmadı

18 Ocak 2017 03:29

Çeviri: T24 

New York Times gazetesinin deneyimli muhabiri Rod Nordland’ın, Türkiye’ye girişine izin verilmedi. Salı günü Atatürk Havalimanı’na inen Nordland, hiçbir açıklama yapılmaksızın sınır görevlileri tarafından kabul edilmeyip Londra’ya geri gönderildi.

Geçen ay Türkiye’den yazdığı haberler dahil olmak üzere 150’den fazla ülkeden haber geçen Nordland’ın ülkeye kabul edilmemesi New York Times tarafından “hükümetin yerli ve yabancı medyaya karşı yönelik baskısının bir parçası” olarak yorumlandı. Türk makamlarından konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi.

Nordland, “sınır polisinin kendisine adının İçişleri Bakanlığı’nın listesinde bulunduğunu ve girişine izin verilemeyeceğini söylediklerini” aktardı. Polislerin bir sonraki uçağa bindirilerek ülkeden gönderileceğini aktardığını söyleyen Nordland, polislerin söz konusu yazıda neden kabul edilmediğine dair bir açıklama bulunmadığını aktardıklarını söyledi.

Rod Nordland

Avukat Orçun Çetinkaya, havalimanı polislerinin bir meslektaşına ‘ulusal güvenlik’ nedeniyle Nordland’ın kabul edilmediğini söylediklerini ifade etti.

New York Times’ın yönetici editörü Dean Baquet, durumu “hukuk dışı ve basın özgürlüğünü kırıcı” olarak niteledi.

New York Times’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Danışmanı David McCraw de ilk kez bir New York Times muhabirinin Türkiye’ye girişine izin verilmediğini ifade etti.

New York Times haberinde Türkiye’de çok sayıda gazetecinin hapiste olduğunu ve pek çok yabancı muhabirin de baskı altında tutulduğunu veya sınır dışı edildiğini hatırlattı.NYT'nin haberinde Nordland'in Kasım ve Aralık ayında yazdığı PKK'ya ilişkin makalelerin girişine engel olabileceği belirtildi.

Gazete, 14 Ocak’ta “Türkiye'nin basına acımasız saldırısı” başlıklı bir yazı ile medyaya yönelik baskıları eleştiren editoryal bir yazı kaleme almıştı.

 

ETİKETLER

Rod NordlandDavid McCrawsınır dışı15 temmuzgirişine izin verilmediDean Baquetnew york timestürkiyelondramuhabirgazeteci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24