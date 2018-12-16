New York Times manşetine McKinsey'i taşıdı, Erdoğan'ı "otokrat" olarak tanımladı

T24 Haber Merkezi

ABD'nin en yüksek tirajlı gazetesi The New York Times, bugünkü nüshasının manşetine geçtiğimiz aylarda YEP (Yeni Ekonomi Programı) dahilinde Türkiye'ye danışmanlık yapması da gündeme gelen McKinsey & Company yer aldı.

New York Times, ABD'li yönetim danışmanlık şirketine manşetinde şu şekilde yer verdi: "Tiranlığı müşteriye çevirmek: McKinsey ABD'nin çıkarlarının aksine nasıl otokratların yükselmesini sağlıyor "

Gazetede yer alan makalede McKinsey şirketinin otokrat rejimler tarafından yönetilen ülkelere verdiği danışmanlık desteğine, yozlaşmış hükümetlerle yaptığı iş birliklerine ve Batı tarafından ambargo konmuş şirketlerle yaptığı çalışmalara yer verildi. Makalenin odağında, Mckinsey'nin Çin'de yaptığı çalışmalar vardı.

Walt Bogdanich ve Michael Forsythe tarafından kaleme alınan makalede Türkiye de yer buldu: "Şirketin müşterileri arasında Suudi Arabistan'ın mutlak monarşisi, Erdoğan'ın otokrat liderliği altındaki Türkiye ayrıca Güney Afrika gibi yozlaşmış hükümetler de yer aldı".

McKinsey, Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın YEP kapsamında danışmanlık alınacağını duyurmasıyla gündeme gelmişti. Muhalefetin sert eleştirileri karşısında Albayrak "Yapılan yorumlar cehaletten değilse ihanettir!” açıklamasında bulunurken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu sözlerden kısa bir süre sonra McKinsey ile yapılan anlaşmanın iptal edilmesi yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.