New York Times: Kaşıkçı operasyonuna Prens Selman onay verdi, cinayeti arkadaşı işledi

New York Times, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sorumlu olduğunu ima etti. Gazete, Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Selman'ın onayıyla sorgulandığını, cinayeti de prensin arkadaşı olan bir yetkilinin işlediğini yazdı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğu’nda kaybolması/öldürülmesi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, Kaşıkçı’yı Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın arkadaşı olan bir istihbarat görevlisi öldürdü. New York Times gazetesi bu iddiaya, artan bir baskı altındaki Suudi hükümetinin cinayeti ‘sorgu sırasında yapılan bir hata’ olarak üstlenme planına ilişkin haberinde yer verdi.

"Kendini kanıtlamak için fazla ileri gitti"

Gazete Duvar'ın New York Times’ı kaynak gösterdiği haberine göre Kaşıkçı İstanbul Başkonsolosluğu’nda, Veliaht Prens’in arkadaşı olan bir istihbarat yetkilisinin talimatıyla sorgulanacaktı. Kaynak, Prens Muhammed’in sorguya ve hatta Kaşıkçı’nın zorla Suudi Arabistan’a geri getirilmesine izin vermişti.

Ancak Suudi yetkili ‘gizli operasyonlarda başarılı olduğunu kanıtlamak için fazla ileri gitti’ ve Kaşıkçı hayatını kaybetti. Haberde, yetkilinin başarısız operasyonun üzerini örtmeye çalıştığı belirtildi.

Türkiye’de sızdırılan cinayet suçlamasında, Kaşıkçı’nın sorgu sırasında işkence gördüğü ve hayatını kaybettiği, cesedinin vahşice ortadan kaldırıldığı iddiaları yer almıştı.

İlk kez Donald Trump ortaya attı

Öte yandan, Suudi Arabistan’ın üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla ‘Kaşıkçı’nın kontrol dışı unsurlar tarafından öldürüldüğünü’ ilan edip cinayeti bir şekilde ‘aydınlatacağı’ iddiası dün gece ortaya atılmıştı. ‘Kontrol dışı unsurlar’ ifadesini ise dün ilk kez ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Kralı Selman ile 20 dakikalık telefon görüşmesinden sonra kullanmıştı. Akşam saatlerinde de, CNN International ve New York Times Riyad’ın bu yönde bir rapor hazırlayacağını yazmıştı.

"Türkiye düşük faizli kredi alabilir" iddiası

New York Times’ın haberinde, bu tarz bir izahatın herkesin ‘işine geleceği’ yorumu da yapılıyor. Gazeteye göre böyle bir açıklama Suudi Arabistan’ın içine düştüğü siyasi krizi yatıştırabilir, Trump’a yöneltilen eleştirileri bir miktar azaltabilir. NYT Türkiye açısından ise şu yorumu yapıyor: “Ve sallantılı ekonomisi Riyad’ın sunabileceği düşük faizli kredilerle gelecek mali destekten yarar sağlayabilecek olan Türkiye’ye yardımcı olabilir.”

Gazete, bu teorinin insan hakları savunucularını ve Kaşıkçı’nın dostlarını tatmin etmediğini de vurguladı. Buna göre, ‘kontrol dışı unsurların işlediği cinayet’ izahatı, iddiayı günlerdir yalanlayan Suudi yönetiminin bir suçtan sıyrılmasına olanak tanıyacak