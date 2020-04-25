New York Times: Kamu bankaları dolardaki yükselişi önlemek için yılbaşından bu yana 20 milyar dolar sattı

New York Times gazetesi, doların 2018’deki kur krizinde bu yana ilk kez 7 lirayı geçtiğine dikkat çekerek, Merkez Bankası’nın net rezervlerinin sene başından bu yana 40 milyar dolardan 26 milyar dolara gerilemesinin yatırımcılardaki endişeyi artırdığını belirtti. Devlet bankalarının TL’nin değerini korumak için geçtiğimiz yıldan beri süregelen ve geçtiğimiz aylarda hızlanan piyasaya müdahalelerinin rezervlerin erimesine neden olduğunu vurgulayan gazete, hafta içinde doların 7 lirayı geçmesini engellemeye yönelik satışların hız kazandığını yazdı.



New York Times, Merkez Bankası verileri ve bankacıların hesaplamalarına dayanarak, yıl başından bu yana rezervlerden yaklaşık 20 milyar dolarlık satış yapıldığını belirtti.

"Para politikası yönetimi itibarsız"

Türkiye’nin önümüzdeki 5 yılda temerrüde düşme riskini gösteren CDS priminin tarihinin en yüksek seviyelerine yaklaştığına dikkat çekilen haberde görüşüne yer verilen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten Douglas Winslow, “Büyük dış finansman ihtiyacı, düşük döviz rezervi ve para politikası yönetiminin itibarsızlığı Türkiye’yi piyasadaki gelgitlere duyarlı hale getiriyor” dedi.

"Türkiye'nin şoku yönetebilecek mali alanı var"

Haberde görüşüne yer verilen Bank of America Merrill Lynch yetkilisi David Hauner ise Türkiye’nin Koronavirüs salgınının yarattığı şoku yönetmesini sağlayabilecek mali imkanı olduğunu ifade etti. Hauner daha önce de Türkiye'de kamu borcunun milli gelire oranı görece düşük olduğu için ekonomi yönetiminin harcamaları artırarak salgının etkileriyle başa çıkabileceğini vurgulamıştı. Hauner bununla birlikte Türkiye’nin dolardaki artıştan ve piyasadaki oynaklıktan olumsuz etkileneceği öngörüsünde bulundu.