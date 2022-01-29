New York Times: İsrail, Pegasus casus yazılımıyla dünya genelinde diplomatik kazanımlar elde etti

Haberde, 'Meksika ve Panama gibi ülkelerin Pegasus'a erişim kazandıktan sonra Birleşmiş Milletler'deki kilit oylarda pozisyonlarını İsrail'e kaydırdığı' örneği verilerek, aynı şekilde casus yazılımın İsrail’in Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerinde ve bölgede yeni ittifaklar kurmasında büyük rol oynadığı vurgulandı.

Pegasus'un satışları ile İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü kampanyada Arap uluslarının desteğinin sağladığının altı çizilerek, söz konusu satışların İsrail ile Arap hasımlarından bazıları arasındaki ilişkileri normalleştiren 2020’deki İbrahim Anlaşmalarının arka planında da kritik rol oynadığına işaret edildi.

"Siber silahlar, uluslararası ilişkileri derinden değiştirdi"

Haberde, şu değerlendirmeye yer verildi: "Siber silahlar, atom bombasının ortaya çıkışından bu yana uluslararası ilişkileri, herhangi bir benzeri ilerlemeden daha fazla derinden değiştirdi. Bunlar, nispeten ucuz, kolayca dağıtılabilir ve saldırgan için herhangi bir sonuç doğurmadan konuşlandırılabilir olması nedeniyle bazı açılardan daha da şiddetli istikrarsızlaştırıcıdır. İsrail'in uzun zaman önce keşfettiği ve dünyanın geri kalanının da şimdi yeni anlamaya başladığı gibi, bunların çoğalmasıyla başa çıkmak devlet ilişkilerinin doğasını kökten değiştiriyor."

ABD’nin de NSO Group’un casus yazılımını önceki yıllarda gizlice edinip test ettiği ve kullandığı savunulan haberde ancak hukuki açıdan sorun oluşturacağı endişesiyle daha sonra vazgeçildiği öne sürüldü.

Pegasus'un anında veri toplayabildiği belirtiliyor

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group'un ürettiği casus yazılım Pegasus'un, kurulduktan çok kısa süre içinde kullanıcıların haberi olmadan telefonlara sızarak tüm verileri ele geçirebildiği hatta habersiz şekilde telefonun kamera ve mikrofonunu aktive edip anında veri toplayabildiği belirtiliyor.

İsrail’in Haaretz gazetesinde 21 Ocak’taki haberde Pegasus'un dünya genelinde birçok ülkeye satıldığı ve Hindistan'dan Uganda'ya, Meksika'dan Filistin'e uzanan geniş coğrafyada aktivistler, sendikacılar, siyasetçiler, yetkililer, avukatlar ve gazetecileri içeren geniş bir kitlenin izlenmesinde kullanıldığı bildirilmişti.