New York Times: İncirlik Üssü'nün Türk komutanı ABD'ye sığınmak istedi

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, darbe girişimi nedeniyle tutuklanan İncirlik Üssü'nün Türk komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın, ABD'den sığınma talebinde bulunduğunu ancak bunun reddedildiğini öne sürdü.

New York Times haberinde, "Pazar günü ordudaki tasfiye devam ederken, tutuklanan generallerden biri de İncirlik Hava Üssü'nün komutanı Bekir Ercan Van'dı. Hafta sonunda General Van, sığınma talebiyle ABD'li yetkililere başvurdu ancak bu isteği reddedildi" denildi.

New York Times, bu iddiayı, konuya ilişkin bilgi sahibi olduğu belirtilen bir kişiye dayandırdı. Söz konusu kişinin, adının açıklanmaması kaydıyla konuştuğu ifade edildi.

Amerikalı yetkililerin sığınma talebine olumsuz karşılık vermesiyle ABD'ye gitme umudunu kaybeden Tuğgeneral Van, dün tutuklandı. Darbe girişiminde düzenleyici ve birinci derecede yardımcı oldukları iddiası ile gözaltına alınan Van, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme, darbe girişimcilerinin emri ile Ankara ve İstanbul'daki F-16'ların uzun süre havada kalabilmesi için tanker uçakların havalandığı İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın tutuklanmasını kararlaştırdı.