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New York Times: İfade hürriyetine saldırıya Abdullah Gül de katıldı

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, yayın kurulunun imzasıyla çıkan makalede Türkiye'de AKP iktidarının son dönemdeki baskıcı adımlarını sert bir şekilde eleştirdi

23 Şubat 2014 11:38

New York Times (NYT), yeni internet yasasını onaylayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ifade hürriyetine yönelik saldırısına iştirak ettiğini savundu. Türkiye’nin önceki internet yasasının bile yeterince kısıtlayıcı olduğunu aktaran editoryal yazıda, “Yeni yasa, sosyal medya ve diğer sitelerin, ihale yolsuzluğu ve kara para aklama skandalları hakkında yayın yapmalarını engellemeye yönelik açık bir girişimdir” ifadesine yer verdi.

Gazete, Erdoğan’ın on yılı aşkın süredir devam eden iktidarında gittikçe otoriterleştiğini savunarak internet yasasını, “Türk demokrasisine yönelik son darbe” olarak niteledi. Hükümetin yargı üzerindeki kontrolünü artıran son HSYK değişikliğine de değinen NYT, özgürlükler savunucusu sivil toplum kuruluşu Freedom House’nin Türkiye’de medya özgürlüğü raporuna atıf yaparak medyanın iktidarı denetleme görevinin engellendiğini aktardı.

NYT yayın kurulu makaleyi, Türkiye’deki otoriterleşme eğilimi tersine dönmediği takdirde bunun Türkiye ve onu bir müttefiki olarak gören Batı için büyük bir maliyeti olacağını savunarak sonlandırdı.

New York Times'ta "Turkey's Internet Crackdown" başlığıyla yayımlanan makalenin orjinal metnini okumak için tıklayın

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