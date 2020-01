New York Times Gezi Parkı direnişi ilanını bastı

İnternet tabanlı bağış sitesi Indiegogo'da 3 Haziran günü Murat Aktıhanoğlu, Oltaç Ünsal ve Duygu Atacan tarafından başlatılan, Amerikanın prestijli gazetesi The New York Times'ta Gezi Parkı direnişi ilanı için 2 bin 500 bağıçının yardımı sayesinde, 100 bin doların üstünde para toplandı. New York Times gazetesi, bugün çıkan cuma saysında ilana tam sayfa yer verdi. Kampanyanın 53 bin 800 dolarlık para sınırını 24 saatten az sürede aşan hareket için iş dergisi Forbes, Indiegogo sitesinde amacını en hızlı tamamlayan kampanya olduğunu belirtti.

Amerikan teknoloji haber sitesi The Verge tarafından yapılan haberde, Gazetenin ilanı "Türkiye'de neler oluyor?" başlığı ile bastığını yazdı. İlanda kullanılan gaz görselleri ve başlık içinse The Verge,, bağışta bulunanların internet üzerinden oylamasıyla, ilanın onaylandığını belirtti. Site, organizatörler ayrıca Reddit sitesinden, kullanıcılara arta kalan bağışı nasıl kullanabilecekleri hakkında fikirlerini sorduğuna da yer verdi.

New York'ta yaşayan mühendis Murat Aktıhanoğlu, başlattıkları kampanya hakkında bu hafta CNN'e konuşarak, " Türkiye'de ortaya çıkan olayları izledikçe, bizi gerçekten bir şeyler yapmak için düşündürmeye başlattı" dedi. Aktivist ya da politikacı olmadıklarını belirten Aktıhanoğlu, " bizler sıradan vatandaşız. O yüzden yapabileceğimiz en iyi şeyin, Türkiye'de ki durumun global görünürlüğünü ve dikkatini arttırmak olacağını düşündük" diyerek hareketi açıkladı.

Murat Aktıhanoğlu, bugün afişin gazetede basılmış halini de fotoğraflayarak, twitter üzerinden paylaştı.

New York Times gazetesinde yayımlanan ilanın Türkçe metini:

Türkiye'de neler oluyor?

Türkiye'de halk konuştu: ezilmeyeceğiz!

İstanbul'un Gezi Parkı'nı korumayı hedefleyen barışçıl protestoya hükümetin gösterdiği şiddetli karşılık, milyonları öfkelendirdi.

Öfkelendirdi ancak şaşırtmadı.

Başbakan Erdoğan'ın 10 yıllık döneminde, insan haklarımızın ve özgürlüklerimizin devamlı bir erezyona uğramasına tanık olduk. Çok sayıda gazetecinin, sanatçının tutuklanması, seçilmiş yetkilierin, azınlıkların ve kadın hakları savunucularının konuşma özgürlüklerinine uygulanan kısıtlamalar, hepsi iktidar partinin demokrasi hakkında ciddi olmadığını gösteriyor.

Tekrar ve tekrar Başbakan, halkının endişeleri ile dalga geçip önemsizleştirirdi. Türkiye'nin kendi medyası da utanılacak şekilde sessiz kaldı.

Türkiye'de cesurca protesto edenler sıradan vatandaşlardır. Bizler farklı nesillere yayılan, farklı etnik, dini, sosyoekonomik, ideolojik, cinsel kimlikten oluşan bir görüntüyü temsil ediyoruz. Bizler Türkiye'nin geleceği, bizim geleceğimiz için duyduğumuz endişemiz için birleşmiş şekilde ayaktayız.

Polis şiddetinin durmasını istiyoruz.

Özgür bir medya istiyoruz.

Vatandaşlar ve seçilmiş kamu hizmetkarları arasında açık demokratik diyalog istiyoruz. özel çıkarların emrini değil.

Hükümetin yakın zamanda uyguladığı ve masum hayatların kaybedilmesiyle sonuçlanan gücün kötüye kullanımı için soruşturma istiyoruz.

konuşmaya katıl ve bizimle birlik içinde dayan.

