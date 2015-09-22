New York Times gazetesi Tayland'daki baskısını durdurdu; işte nedeni

Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'in sağlığı ile ilgili haberi manşetten verecek olan New York Times gazetesi 'Kraliyet Yasası' olan Lese Majeste ile yargılanmamak amacıyla Tayland’daki baskısını durdurdu. Bu yıl Facebook'ta Kralı eleştiren bir Tay vatandaş 30 yıl hapse mahkum olmuştu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej (87) uzun süredir hastanede tedavi altında bulunuyor ve taburcu olduktan sonra da farklı hastalıklar sebebiyle tekrar hastaneye dönüyor. Kral ile alakalı olumsuz herhangi bir yazı yazan ya da imada bile bulunan 'Kraliyet Yasası' olan Lese Majeste ile cezalandırılıyor. Bu yasa Facebook'ta Kralı eleştiren bir Tay vatandaşa verilmiş 30 yıl hapse mahkum edilmişti.

“Tayland kralı hasta, tahtın geleceği net değil” manşetiyle çıkacak olan New York Times'ın bugün ki sayısını Tayland’da basmama kararı aldı. Gaztenin basılmama kararının gazetenin kendisi değil, Tayland'da gazetenin yetkili matbaasının aldığı da belirtiliyor.