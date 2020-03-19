New York Times gazetesi köşe yazısında sosyal mesafe uyguladı

T24 Dış haberler

ABD'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden The New York Times, yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için alınabilecek önlemlere dikkat çekmek için farklı yöntemler deniyor.

Gazetenin dünkü nüshasında (19 Mart 2020), sosyal uzaklaşmanın öneminin anlatıldığı Aporva Mandavilli imzalı "Sosyal uzaklaşma ne merak mı ediyorsunuz?" başlıklı makaleye neredeyse tam bir sayfa ayrılırken, sayfaya insan görselleri yerleştirildi. Gazete, alınabilecek önlemin önemine dikkati çekmek için bu insanlarla yazı arasında boşluk bıraktı.

ABD'de de Türkiye'de olduğu gibi insanlara virüsün yayılmasını önlemek için zorunda olmadıkları sürece evde kalmaları öneriliyor.