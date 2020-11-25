New York Times: Disipline sevk edilen İhsan Arslan’ın oğlu Ali İhsan Arslan, Biden dönemi lobi faaliyetleri için görevlendirildi

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Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan'ın geçen ay ABD'de bir lobicilik şirketiyle anlaştığı belirtildi. AKP, geçen günlerde Mücahit Arslan'ın babası M. İhsan Arslan'ı yazdığı kitap nedeniyle disipline sevk etmişti.

New York Times'ın haberine göre Arslan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 kampanyasındanki danışmanlarının kurduğu Avenue Strategies ile anlaştı.

Avenue Strategies'in Arslan'a "Washington'daki önemli yasa yapıcı ve düşünürlerle daha iyi ilişkiler kurma" konusunda yardım etmeyi kabul ettiği belirtildi.

Gazeteye konuşan bir lobici, Arslan'ın bu anlaşmanın ardından iki hafta önce Washington'daki ilişkilerinin seçilmiş Başkan Joe Biden'ın ekibine ulaşmakta yeterli olup olmayacağı konusunda endişelerini dile getirdi. Arslan'ın Biden'ın ekibine erişimi olan lobicilerle bağlantı kurmak istediği ifade edildi.

Gazete, Arslan'ı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD arasındaki bir "arka kanal" olarak nitelendirdi. Habere göre Arslan, iki hafta önce iki ülke arasındaki S-400 anlaşmazlığı hakkında konuşmak için Washington'daydı.

Lobici, Mısır, Türkiye ve BAE'den temsilcilerle görüştüğünü ve hepsinin panik halinde Biden yönetimiyle ilişki oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

Geçen günlerde AKP, “15 Temmuz kimyamızı bozdu, can havliyle FETÖ’nün yargıdaki taktiklerini kullandık” diyen Ali İhsan Arslan'ın babası Diyarbakır eski milletvekili M. İhsan Arslan’ı disipline sevk etmişti.