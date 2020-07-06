New York Times'tan 'Hasankeyf' manşeti: "Refah" için tarihi bir hazineyi batırmak

T24 Dış Haberler

ABD'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden New York Times, bugünkü nüshasının manşetine Hasankeyf ve Ilısu barajını taşıdı.

Haber, "Refah' için tarihi bir hazineyi batırmak" başlığıyla gazetenin ilk sayfasında yer aldı.

Gazetenin İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall'ın imzasını taşıyan haberde, "Bugün vadi sular altında ve 70 bin kişi yerinden oldu" ifadelerine yer verilirken, Hasankeyf'te yaşanlar, "Erdoğan'ın değişim hırsının kurbanları" olarak nitelendirildi.

Fotoğraf: Mauricio Lima/New York Times

Haberde "Erdoğan'ın mega projesi" olarak nitelendirilen Ilısu Barajın'dan gelen suların Hasankeyf'i 'yutmaya' başladığına da dikkat çekildi.

Gall, bölgede yaşayanların baraj yapımı konusunda fikrinin alınmadığını ifade ederken, birçok arkeolog ve çevrecinin vadinin yok olmasına sinirli olduğu da aktarıldı.

Haberde projeye karşı tepkili olanların Hasankeyf'i kurtarma çabasının "Erdoğan'ın artan otoriterliği karşısında yıkıldığı" ifade edildi.

NYT gazetesi foto muhabiri Mauricio Lima, Hasankeyf'teki durumu fotoğrafladı. Haberde yetkililerin emriyle birçok evin yıkıldığı ABD'li okuyucuya aktarılırken, yerinden olanlar için yeni bir kasaba inşa edildiğini, ancak birçok kişinin bu evleri "sevimsiz" bulduğu belirtildi.

Fotoğraf: Mauricio Lima/New York Times