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Dünya

New York Times: Cerablus'ta CIA ile Pentagon birbiriyle savaşıyor!

Makalede, Cerablus'taki çatışmanın ABD destekli gruplar arasındaki en önemli çatışma olacağı belirtildi

30 Ağustos 2016 00:50

ABD gazetesi New York Times'te yayınlanan bir makalede Cerablus'ta savaşan ÖSO'nun CIA tarafından desteklendiği, YPG'nin ise Pentagon tarafından desteklendiği yazıldı.Yazıda, Cerablus’taki savaşta ABD’nin iki kurumunun birbiriyle savaştığı ifade edildi. 

The New York Times, Cerablus'u terör örgütü IŞİD'den alan Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun üstü kapalı olarak CIA tarafından desteklendiğini, YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) olarak bilinen oluşumun ise Pentagon tarafından desteklendiğini yazdı.

Anne Barnard tarafından yayımlanan makalede, Cerablus'u IŞİD'in elinden alan ve batıya El Bab ve Mare'ye doğru yönelen Özgür Suriye Ordusu'nun bu rotada Pentagon'un finansal olarak da açıktan desteklediği DSG ile çarpışmasının kaçınılmaz olduğu belirtildi. Barnard, bu şekilde aslında savaşan tarafların iki farklı ABD kurumu olduğunun altını çizdi.

'ABD'nin Kürt militanlara yaptığı desteği Suriyeli muhaliflere ve Türkiye'ye yaptığı destekle dengelediğini' yazan Barnard, 'ABD'nin Kürt militanlara son gelişmelerin ışığında yaptığı 'Fırat'ın doğusuna çekilmeleri gerektiği' uyarısının da bu dengeleme politikasının bir parçası olduğunu' belirtti. ABD'nin henüz çatışmalar devam ederken izleyeceği yolun kesin olmadığını savunan Barnard, Pentagon Basın Sözcüsü Peter Cook'un 'Cerablus'taki çatışmaları "kabul edilemez" bulduğu ve bölgedeki gruplara krizi çözmeleri için gereken adımları atmaları gerektiğini' söylediği açıklamasına da yazısında yer verdi.

 

“Ortak yol arayışı uzayabilir”

 

Barnard, Cerablus'un ardından gelecek olan yeni çatışmaların ABD destekli kuvvetlerin ilk çatışması olmayacağını ancak en önemlisi olabileceğini belirtti. Bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye'nin son zamanlarda yakınlaştığı Rusya ile ABD'nin, Suriye'deki iç savaşı bitirmek için aradığı ortak yolun da zamansal olarak uzayacağına dikkat çekti.

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