ABD'den Suriye'de çatışan ÖSO ve YPG'ye çağrı: Acilen taraflar savaş pozisyonundan çıkmalı

Türkiye'nin ve koalisyon uçaklarının desteğiyle Cerablus'ta kontrolü sağlayan ÖSO ile ABD'nin desteğiyle Menbiç'i ele geçiren YPG arasında yaşanan çatışmalarla ilgili ABD'den açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı, Cerablus'un güneyindeki çatışmaları "kabul edilemez" bulduğunu açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, "Acilen çatışmaların sonlanması için gerekli önlemler alınmalı ve taraflar savaş pozisyonundan çıkmalı" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cook, New York Times gazetesine gönderdiği e-postada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bazı muhalif gruplar ve SDG ile bağlantılı birimler arasında Cerablus'un güneyinde yaşandığı bildirilen çatışmalara ilişkin haberleri yakından izliyoruz. IŞİD'in artık bulunmadığı bir noktada yaşanan bu çatışmaları kabul edilemez bulduğumuzu netleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Burası zaten kalabalık bir savaş bölgesi" diyen Cook, "Bölgede bulunan tüm silahlı aktörlere çağrıda bulunuyoruz. Acilen çatışmaların sonlanması için gerekli önlemler alınmalı ve taraflar savaş pozisyonundan çıkmalı" diye konuştu.

"ABD desteklemiyor"

ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD karşıtı koalisyondaki temsilcisi Brett McGurk ise ABD Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarından yaptığı alıntıları Twitter'da paylaştı.

Türkiye'nin Cerablus'un güneyine düzenlediği hava operasyonları ve ÖSO ile SDG arasındaki çatışmaların ABD tarafından "kabul edilemez" ve "derin endişe kaynağı" olarak görüldüğünü belirten McGurk, "ABD bu faaliyetlere dahil değildir. ABD güçleri ile koordine değiller. Ve onları desteklemiyoruz" ifadesini kullandı.