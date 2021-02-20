New York Times: BM raporuna göre eski Blackwater lideri ve Trump destekçisi Prince, Libya silah ambargosunu deldi

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Paralı askerlerinin yaptıklarıyla dünya basınında bir dönem geniş yer bulan ABD sivil güvenlik şirketi Blackwater'ın eski başkanı ve Donald Trump'ın destekçilerinden Erik Prince'in Birleşmiş Milletler'in Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal ettiği tespit edildi.

New York Times'ın eline geçen gizli bir BM raporuna göre Prince, 2019'da doğu Libya'ya atak helikopteri, atak botları ve siber savaş kabiliyetleri olan yabancı paralı askerler gönderdi.

Rapora göre yaklaşık 80 milyon dolara patlayan operasyonun parçası olarak paralı askerler belirlenen Libyalı kumandanları öldürmek için bir ekip kurmayı da planlıyordu.

Aynı zamanda Trump'ın eğitim bakanı Betsy DeVos'un kardeşi olan Prince, Blackwater personelinin 2007'de 17 Iraklı sivili öldürmesiyle özel ordu tartışmalarının sembol isimlerinden biri haline gelmişti