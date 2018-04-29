New York Times: Afrin operasyonu Türkiye-ABD ilişkilerini tehlikeli bir aşamaya taşıyor

Amerikan New York Times gazetesi bugünkü sayısındsa, Türkiye'nin Suriye'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nı yorumladı. Gazete, Ankara'nın Washington'un itirazlarına karşın "IŞİD'e karşı savaşta ABD'nin en yakın müttefiki Suriyeli Kürtlere topyekun savaş açtığını" yazdı.

New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın Eylül ayında Birleşmiş Milletler'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir dost olarak bağrına basıp "Her zamanki gibi birbirimize çok yakınız" dediğini hatırlattı.

Gazetedeki haberde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin, ABD'nin itirazlarına rağmen ama göründüğü kadarıyla Rusya'nın rızasıyla giriştiği saldırı, iki NATO müttefiki arasındaki ilişkilerde tehlikeli yeni bir döneme işaret ediyor ve iki ülkenin çıkarlarını savaş alanında doğrudan doğruya karşı karşıya getiriyor.

"Bu Suriye'de tamamen İslamcı militanları yok etmeye odaklanan ABD'nin oradaki elinin ne kadar zayıfladığını sergiliyor.

"Türk birlikleri Pazartesi günü Suriye'nin kuzeybatısındaki Kürt kenti Afrin'e doğru ilerlerken, Beyaz Saray Türkiye'yi IŞİD'le mücadeleden sapmamaya çağırdı ama Türkiye'yi eleştirmekten kaçındı ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden teröristler olarak gördüğü Kürtler konusundaki güvenlik kaygılarını anladığını kaydetti.

"ABD'nin Kürtleri IŞİD'la savaşta cephede ortak olarak kullanması IŞİD tehdidi sürdüğü müddetçe anlaşılabilir bir şeydi. Fakat şimdi IŞİD geri çekilirken ve Beyaz Saray Kürt savaşçılarla ilişkilerini korurken, Türkleri de daha fazla kendisinden uzaklaştırmamanın yolunu arıyor.

"Trump yönetiminin bulduğu çözüm Kürtlere Suriye'nin kuzeybatısında IŞİD'in yeniden canlanma ihtimaline karşı sınır güvenliğini sağlayacak bir güç kurması konusunda destek olmaktı. Fakat bu Türkleri kızdırmaktan başka bir işe yaramadı. Bunu topraklarına karşı bir ayaklanmaya üs oluşturulması olarak gördüler.

"FBI'ın eski terörle mücadele ajanlarından olup şu anda Soufan Group adlı şirketin yönetim kurulu başkanı olan Ali Soufan 'ABD Suriye'de çok ince bir denge tutturmaya çalıştı' diyor, fakat 'Suriye'deki savaş alanı küçüldükçe bu dengeyi korumak hemen hemen imkansız hale geldi' diye sürdürüyor.

"Soufan ABD'nin iki seçeneği olduğunu söylüyor: Ya Kürt isyancılara desteğini büyük ölçüde azaltacak -ki bu da Suriye ve Irak'da ABD'ye tutarlı bir şekilde destek olan bir kaç grup tarafından ABD'nin yeni bir ihaneti olarak görülecek- ya da NATO üyesi Türkiye ile dolaylı ya da doğrudan bir çatışma riskini göze alacak.

"ABD yönetimi, Dışişleri Bakanı Rex W. Tillerson, Savunma Bakanı Jim Mattis ve Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders tarafından yapılan kelimeleri dikkatle seçilmiş açıklamalarla bu senaryoların ikisini de ötelemeye çalıştı.

"Tillerson Türkiye'nin teröristlerin sınırı geçmesi konusunda 'meşru kaygıları' olduğunu söylerken, Mattis ABD'ye IŞİD'e karşı hava saldırılarında İncirlik üssünü kullandırdığı için Türkiye'yi övdü. Beyaz Saray sözcüsü Sanders ise dün Türkiye'yi 'askeri eylemleri ve söylemini dizginlemeye' ve harekatın kapsamı ve süresini sınırlamaya çağırdı.

"Bununla birlikte, Suriye'de sık sık görüldüğü gibi Amerika Birleşik Devletleri büyük ölçüde bir izleyici pozisyonunda göründü. Rusya etkisini artırarak ve Türkiye ile ilişkilerini düzelterek boşluğu doldurdu.

"Rusya yetkilileri inkar etseler bile Ankara'da Türkiye hükümetinin saldırı için Rusya'dan yeşil ışık aldığı görüşü egemen. Erdoğan dün Türkiye'nin operasyon konusunda Rusya ile anlaşma içinde olduğunu söyledi.

"Al Monitor gazetesinin güvenlik uzmanı ve yazarı Metin Gürcan 'Rusya bu operasyonun hızına ayak uyduruyor' diyor. Türkiye'den üst düzey güvenlik yetkilileri harekat başlamadan bir gün önce Moskova'yı ziyaret etmişti.

"Özgür Suriye Ordusu savaşçıları ile birlikte Türk güçleri Afrin yakınlarındaki üç köyü ve tepeleri ele geçirmiş olsa da, askeri uzmanlar harekatın Rusya'nın hava sahasını Türk jetlerine açmasına bağlı olduğunu söylüyorlar.

"Fırat Nehri'nin batısında Suriye hava sahasını Rusya kontrol ediyor ve Afrin de bu alana dahil. ABD ise Fırat'ın doğusundaki Suriye hava sahasının kontrolüne sahip.

"Bu yıl ya da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milliyetçilerin desteğini almaya çalışan Erdoğan açısından Afrin operasyonu politik olarak kritik önem taşıyor. Erdoğan daha önce ABD'yi, Türkiye'de en az otuz yıldır ayrılıkçı bir mücadele yürüten militan Kürt grup PKK'nin müttefiki olduğunu söylediği Suriyeli Kürt milislere desteğinden dolayı eleştirmişti.

"Pazartesi günkü 'Bizim başkalarının toprağında gözümüz yok' sözleri ile bir kez daha ABD'yi hedefledi. "