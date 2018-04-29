New York Times: ABD'deki davada ilk kez Erdoğan'ın ismi geçti

ABD'de devam eden İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesi davasını yakından takip eden New York Times muhabiri Benjamin Weiser, iş adamı Reza Zarrab'ın ifadesinde planda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izni olduğunu söylediğini belirtiyor.

"Manhattan'daki davada Türkiye ve İran vatandaşı iş adamının verdiği ifadeye göre, Recep Tayyip Erdoğan şahsi olarak iki Türk bankasına ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal eden planda yer almaları izni verdi.

"Duruşmaya tanık kürsüsünden katılan iş adamı Reza Zarrab Perşembe günkü ifadesinde, 2012'de dönemin başbakanı Erdoğan ve dönemin hazineden sorumlu bakanının (Ali Babacan) bankalara İran ile altın ticaretinin başlatılması talimatını verdiğini söyledi."

New York Times, Zarrab'ın bu ifadesi ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin davada ilk kez geçtiğine dikkat çekiyor.

Haberde planın ilk kez 2013'te Türk polisi tarafından ortaya çıkarıldığı ve Erdoğan hükümetinin soruşturmayı sonlandırdığı belirtiliyor.

"O günden bu yana Erdoğan Amerika'da süren incelemeyi kınıyor ve konuyu sürekli olarak Amerikalı yetkililerle görüşmelerinde dile getiriyordu."

Haberde Zarrab'ın duruşmadaki bu ifadelerinden hemen önce, Erdoğan'ın "Biz ambargoyu delmedik" açıklaması yaptığına dikkat çekiliyor.

New York Times'ın haberi şöyle devam ediyor:

"Zarrab'ın Erdoğan'la ilgili itirafları oldukça kısaydı. Zarrab, Erdoğan'ın Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın plana dahil olmasına izin vermiş olduğunu kendisine dönemin ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'ın haber verdiğini söyledi."

New York Times'ın haberinde, Türkiye'de ana akım medyanın davaya karşı hükümetle aynı çizgide yer aldığı ve soruşturmanın Türkiye'ye yönelik bir komplo olduğunu savunduğu belirtiliyor.

"Ana akım medya en çok ses getirmesi gereken iddiayı, Erdoğan'ın da planda yer aldığı ifadelerini yayınlamadı.

"Türklerin çoğuysa davayı sosyal medyadan takip etti. Ancak sosyal medya kullanıcıları Zarrab, Cumhurbaşkanı'nın ismini geçirdikten sonra sessizliğe büründü. Bir Türk Twitter kullanıcısı duyduklarını yazmaya cesaret edemediğini yazdı - ve sonra o tweet'i de sildi."

Bloomberg de Perşembe günkü duruşmada ilk kez Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da isminin geçmiş olmasına dikkat çekiyor.

Bloomberg, davanın Türk lirası üzerinde de etki yarattığını yazıyor.

"Türkiye'nin para birimi, faiz oranları ve banka stokları, dava ile ilgili haberlerden etkilendi. Zarrab'ın Erdoğan'ın ismini geçirmesinin arından dolara karşı yüzde 1 değer kaybeden Türk lirası, daha sonra bankaların ifadeleri yalanlamasıyla toparlandı."

Haberde duruşma sırasında hakim ve jüri üyelerine, Zarrab'ın bazı Türkçe telefon konuşmalarının da dinletildiği, kimsenin konuşmaları anlıyormuş gibi görünmediği detayı da verildi.

İngiliz Guardian gazetesi de Reza Zarrab'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptırımları ihlal eden anlaşmadan haberdar olduğunu iddia ettiğine dikkat çekiyor.

Haberde Türk siyasilerin ABD'de süren davanın "komplo" olduğuna yönelik açıklamalarına yer veriliyor.

Guardian'ın haberi şöyle devam ediyor:

"(Türk yetkililer) davayı görmezden geliyor olsa da, savcıların Zarrab'ın üst düzey yetkililerle bağlantısına dair inandırıcı kanıtlar sunması halinde bu Erdoğan hükümeti için utanç verici olur.

"Ayrıca, Türk lirasının değer kaybettiği bu dönemde, Zarrab'ın ifadeleri bankacılık sistemine zarar verirse, bu Türk ekonomisi üzerinde de olumsuz etki yaratır."

New York'taki davayı yakından takip eden bir diğer gazeteci de CourthouseNews'ten Adam Klasfeld.

Klasfeld, Zarrab'ın ifadesinin Cuma günü bitmesinin planlanmış olduğunu, ancak bunun pek mümkün görünmediğini belirtti. Klasfeld "Zarrab beklenenden daha uzun süre ifade verecek" yazdı.