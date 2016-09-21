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Dünya

New York Times: ABD, IŞİD'e karşı kürtleri doğrudan silahlandırmayı planlıyor

Kürtlere bazı hafif silah ve mühimmat verilmesi düşünülüyor; ancak ağır silahlar (anti-tank veya uçaksavar) bu kapsamda yer almıyor

21 Eylül 2016 18:53

ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan Suriye Kürtleri meselesinde yeni adımlar gelebilir.

New York Times'tan (NYT) Eric Schmitt'in haberine göre, Obama yönetimi Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele kapsamında Kürtleri doğrudan silahlandırmayı düşünüyor.

Plan şu anda Ulusal Güvenlik Konseyi'nde (NSC) tartışılıyor. Obama'nın, IŞİD'le mücadeleyi hızlandırma yönünde talimat verdiği, bu kapsamda başkanlıktan ayrılmadan önce Rakka operasyonunu başlatmak istediği söyleniyor.

Haberde, Kürtleri doğrudan silahlandırmanın, Türkiye ile gerginlik nedeniyle Obama açısından güçlükler barındırdığı belirtiliyor.

Planın Pentagon Merkez Komutanlığı aracılığıyla hazırlandığı söyleniyor. Bu kapsamda Kürtlere bazı hafif silah ve mühimmat verilmesi düşünülüyor; ancak ağır silahlar (anti-tank veya uçaksavar) bu kapsamda yer almıyor.

Amerikalı yetkililer, planın henüz Beyaz Saray'da üst düzeyde tartışılmadığına dikkat çekiyorlar.

ABD'li komutanlar, bu planın, Kürtleri IŞİD'le savaşa devam etmeye teşvik için düşünüldüğünü söylüyorlar. 

ABD, bugüne kadar "resmi" olarak Suriye Kürtlerini değil, YPG ile ittifak hâlindeki Arap grupları silahlandırıyordu. Ancak bu yardımların, YPG'ye yardımları gizlemek için Araplara yapıldığı iddia ediliyor.

Konu hakkında bilgi sahibi 5 ABD'li yetkili, Kürtlere doğrudan yardım planının IŞİD'i Suriye'de yenmeyi hedefleyen büyük planın bir parçası olduğunu savunuyor.

Haberde, Rusya ile Türkiye arasındaki yakınlaşma ve YPG ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar nedeniyle, Kürtlerin Şam yönetiminden düzenli olarak aldığı silah yardımlarının kesildiği öne sürülüyor.

Yardım ile birlikte, ABD, Türkiye'nin Suriye'ye girmesi nedeniyle Washington'a yönelik bakışında değişme yaşanan Kürtleri "yatıştırmayı" hedefliyor.

NYT muhabiri, Amerikalı yetkililerin, Erdoğan'ın "ABD ile birlikte Rakka operasyonunu tartışıyoruz" açıklamasının önemini azaltarak, Rakka konusunu ABD'nin hâlâ düşündüğünü söylediklerini aktarıyor.

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