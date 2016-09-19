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Dünya

ABD'den Suriye Ordusu'nun 'ateşkes bitti' açıklamasına ilk tepki

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry "Bu 7 gün, sakin ve insani yardımların ulaştırıldığı günler olmadı" dedi

19 Eylül 2016 23:30

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye ordusunun "7 günlük ateşkes bitti" açıklamasına tepki göstererek, "İlk olarak medyaya konuşmak yerine bu anlaşmayı müzakere edenlerle konuşsalar daha iyi olurdu." dedi.

Kerry, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile New York'ta düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki ateşkese ilişkin soruyu cevapladı.

"Suriye ordusu 7 günlük ateşkesin bittiğini açıkladı, ateşkes başarısız mı oldu?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

"Bu 7 gün, sakin ve insani yardımların ulaştırıldığı günler olmadı. Dolayısıyla onlar (Suriye ordusunun) ilk olarak medyaya konuşmak yerine bu anlaşmayı müzakere edenlerle konuşsalar daha iyi olurdu. Bence sahneye oynamayı bırakmanın ve insani yardımların yerlerine ulaştırılması için gerçek bir şeyler yapmanın zamanı gelmiştir. İnsani yardımlarla ilgili daha henüz bugün bir hareketlilik görüyoruz, bakalım ne aşamadayız ve onlarla bu yardım işinin nasıl ilerleyeceğini konuşmaktan memnuniyet duyuyoruz."

12 Eylül Pazartesi başlayan ve 7 gün süreceği belirtilen ateşkes anlaşmasının daha sonra ABD ile Rusya arasındaki görüşmeler sonucunda 2 gün daha uzatıldığı açıklanmıştı.

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