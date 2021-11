New York'taki Türkevi, 8 yıl aranın ardından yeni binasında açılıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği New York'ta Türkevi'nin de yeniden açılışını yapacak.

Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin etkinliğinde yaptığı konuşmada "Birleşmiş Milletler'in (BM) karşısındaki Türkevi'nin açılışını yapacağız. Bu gurur abidesi yalnızca vatandaşlarımızın değil, Müslüman Amerikan toplumunun da evi olarak faaliyet gösterecektir" dedi.

Türkevi, aslında 1958 yılında inşa edilen 45 metre yüksekliğinde 12 katlı bir binaydı. 1977'de dönemin Türk Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in girişimiyle satın alınarak Türkiye'nin New York Konsolosluğu, BM Daimi Temsilciliği, TCMB New York temsilciliği gibi ofislerin bir araya geldiği bina olarak kullanıldı.

Birleşmiş Milletler genel merkezinin tam karşısındaki bu alanda ABD, Suudi Arabistan, Güney Kore, Venezuela, Kuveyt ve Meksika gibi birçok ülkenin BM temsilcilikleri ve konsoloslukları bulunuyor.

2006'da binanın büyütülmesi yolunda ilk adım atıldı ve dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, TOBB Başkan Yardımcısı olan Zafer Çağlayan'la bir protokol imzaladı. Protokole göre yan tarafındaki binanın da satın alınıp 1977'den beri kullanılan binanın yıkılarak daha büyük bir bina yapılması planlandı.

O dönem yapılan resmi açıklamalara göre binanın 2011'de yıkılması ve iki yıl içinde yeni binanın tamamlanması planlansa da, bina 2013'te boşaltıldı.

O tarihten bu yana konsolosluk, BM temsilciliği gibi ofisler, Manhattan'da kiralanan yerlerde çalışmaya devam ediyor.

Bina boşaltıldıktan dört yıl sonra, 2017'de yıkıldı. Aynı yıl BM zirvesi için New York'a giden Erdoğan'ın da katılımıyla yeni binanın temeli atıldı.

Türkevi Binası'nın projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Firmanın açıklamasına göre 'başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen Türkevi Binası'ndan Downtown Manhattan, East River ve Long Island City görülebiliyor.

Maliyetiyle ilgili çok sayıda eleştiri geldi

171 metre yüksekliğindeki 35 katlı binanın maliyetiyle ilgili birçok eleştiri de geldi. Hem 8 yıllık dönemde diğer ofislere verilen kiralar, hem yan binanın satın alınması için -basında çıkan haberlere göre yaklaşık 5 milyon dolar- harcanan para eleştirilere konu oldu.

Sözcü gazetesi de, bu yılın Dışişleri Bakanlığı bütçesine göre Türkevi binasının maliyetinin 291 milyon 260 bin 400 dolar olduğunu yazmıştı.