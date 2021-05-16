New York'taki Filistin'e destek yürüyüşüne katılan kefiyeli Bella Hadid: Filistin özgürlüğe kavuşana dek Özgür Filistin

Bella Hadid'in dün New York'ta düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne başına kefiye (puşi) sarmış, elinde Filistin bayrağı tutar ve zafer işareti yapar halde katılması, sosyal medyada gündem oldu. "Filistin'e özgürlük" sloganları attığı yürüyüşten görüntüleri Instagram hesabına koyan Filistin kökenli süper model, 42 milyon takipçisiyle şu mesajı paylaştı:

"Kalbimin hissetme şekli bu.. Hepsi tek bir yerde toplanmış bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, nazik ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor! Biz ender bir cinsiz!

"Filistin özgür olana kadar Özgür Filistin!"

Bundan saatler önce de Filistinli büyükannesi-büyükbabasının düğün fotoğrafı ile babasının 7 kardeşi ve annesiyle çocukluk fotoğrafını yayımlayan Bella Hadid, "1948'de Filistin'deki evlerinden edildiler, sırasıyla Suriye, Lübnan ve Tunus'da sığınmacı haline geldiler" diye yazarken, şunları ekledi:

"Ailemi seviyorum, mirasımı seviyorum, Filistin'i seviyorum. Daha iyi bir ülke için umutlarını kalbimde tutmak için güçlü duracağım. Halkımız ve çevrelerindeki halklar için daha iyi bir dünya. Onlar asla bizim tarihimizi silemezler. Tarih, tarihtir."