New York'ta Ulusal Muhafız askerlerini taşıyan helikopter düştü: 3 ölü

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ABD'nin New York eyaletinde Ulusal Muhafız mensuplarını taşıyan bir helikopter düştü. Kazada üç Ulusal Muhafız askeri hayatını kaybetti.

Ordu, helikopterin Rochester şehrinin yaklaşık 27 kilometre dışında bulunan Mendon'a düştüğünü ifade etti.

Bölge şerifi, yerel saat ile 18.00 sularında acil durum aramaları yapıldığını söyledi. Açıklamada helikopterin çok alçaktan uçtuğu ve aramalar sırasında motor sesleri duyulduğu belirtildi.

Acil durum ekipleri kaza yerine vardığında helikopterin yandığını gördüler.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.