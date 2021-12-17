New York'ta Türk imam, çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

ABD'nin New York eyaletinde imam olarak çalışan Ahmet Yücetürk, internetteki pedofilileri tespit etmek için kendilerini çocuk olarak tanıtarak yetişkinlerle temas kuran bir grup tarafından ifşa edilerek tutuklandı. Kefaletle serbest bırakılan Yücetürk, gelecek ay tekrar hakim karşısına çıkarılacak.

Sputnik Türkçe'nin New York Post'tan aktardıpı haberine göre JFK Havalimanı'ndaki Uluslararası İslam Merkezi'nde görev yaptığı öğrenilen Ahmet Yücetürk isimli bir imam, internette pedofili şahısları tuzağa düşürmek için çalışan bir grup tarafından ifşa edildi.

'NYCreeps Spotlight' isimli bir grubun kendisini çocuk yaşta internet kullanıcısı olarak tanıtan bir üyesiyle Youtube üzerinden temas kuran 42 yaşındaki Ahmet Yücetürk, polis tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Ortaya çıkan yazışmalara göre Yücetürk konuştuğu kişinin "14 yaşındayım" demesi üzerine çocuk olduğunu düşündüğü kişiye cinsel içerikli mesajlar attı. Cinsel istismarda bulunmak için buluşma planları yapan Yücetürk mahkeme kayıtlarına göre, “Seni çok istiyorum, bu hafta sonu halledebilir miyiz?… Annen bu hafta sonu uzakta olacak mı?” gibi ifadeleri kullanırken, yapmak istediği çeşitli seks eylemlerini mesaj üzerinden tarif etti. Kayıtlara göre, Yücetürk mesajlarda, "Seni sabunlayıp yıkamak istiyorum" gibi ifadeler kullandı.

Gözaltına alınmasının ardından emniyete teslim edilen belge ve görüntüler arasında, Yücetürk'ün mesajlaşarak buluşma planı yaptıktan sonra kendisine verilen apartman kapısını çaldığı anlara dair kamera görüntüleri de yer aldı.

New York mahkemesi pazartesi günü tutuklanan Yücetürk'ün, 'reşit olmayan bir bireyle cinsel ilişkiye girme teşebbüsünde bulunmak' ve 'uygunsuz içerikli objeler kullanmak' ile beraber iki ayrı suçtan yargılandığını açıkladı.

Daha önce Time dergisi ve New York Times'da ifadelerine yer verilen imam Yücetürk, New York mahkemesi tarafından tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. Yücetürk'ün ocak ayında tekrar hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.