New York'ta büyük jüri, Trump Organizasyonu'na resmen suçlamalar yöneltti

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ABD'de büyük juri Trump Organizasyonu ile şirketin baş muhasebe müdürü (CFO) Allen Weisselberg'e vergi suçları ile ilgili soruşturmada suçlama yöneltti. Bu, eski başkanın şirketine yönelik 3 senelik soruşturmada yöneltilen ilk suçlamalar oldu.

New York Times ve Washington Post, suçlamaların yöneltildiğine dair haberlerini konuya yakın kaynaklara dayandırdılar.

Trump şirketine ve Wisselberg'e henüz hangi suçlamaların yöneltildiği bilinmiyor, ancak kaynaklar vergi ihlali suçlamalarının şirketin yöneticilerine verdiği ayrıcalıklarla ilgili olabileceğini ifade etti.

Bu davada Trump'a kişisel olarak suçlama yöneltilmesi beklenmese de, New York'ta savcılar eski başkanın cinsel birliktelik yaşadığı kadınlara "sus parası" verdiği ve gayrimenkul fiyatlarında manipülasyon yaptığı iddialarını soruşturmaya devam ediyor.

Şubat ayında, ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın birçok defa itiraz etmesine rağmen Manhattan savcılığının 8 yıllık vergi kayıtları ve ilgili belgelere ulaşabileceği yönünde karar vermişti.