New York'ta Prude cinayetinin ardından Rochester'ın 20 yıllık polis şefi istifa etti

New York'ta, siyah ABD'li Daniel Prude'un, gözaltı esnasında kafasına poşet geçirilmesi sonucu hayatını kaybettiği olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Rochester Polis Şefinin istifa ettiği açıklandı.

Rochester Belediye Başkanı Lovely Warren, bugünkü meclis toplantısında, 20 yıllık kıdemli Polis Şefi La'ron Singletary ve yardımcısının, geçtiğimiz hafta ortaya çıkan görüntülerin ardından Rochester'da çıkan olaylar üzerine, istifa ederek emekliye ayrılmak istediğini duyurdu.

Henüz bir yıl önce Belediye Başkanı Warren tarafından göreve atanan Singletary, yayımladığı bildiride, "Dışarıdaki varlıklar karakterimi yok etmeye çalışırken oturup bekleyemeyeceğim için emekliye ayrıldım. Geçen hafta yaşanan olaylar karakterimi ve güvenilirliğimi yok etme girişimidir." ifadesini kullandı.

Polis Şefi, siyahi Amerikalı Daniel Prude'un ölümü ile sonuçlanan gözaltına alma görüntülerini ağustos başına kadar görmediğini iddia ederken, tutuklama esnasında yaşananlar için, ''Benim savunacağım bir şey değil.'' ifadesini kullandı.