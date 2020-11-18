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Dünya

New York'ta okullar yeniden kapanacak

18 Kasım 2020 23:47

ABD'nin New York kentinde okullar yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının tekrar büyümesi nedeniyle yarından itibaren yeniden kapanacak.

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