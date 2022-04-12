New York'ta metro istasyonuna silahlı saldırı: 13 kişi yaralandı

ABD’nin New York kentinde metro istasyonunda silahlı saldırı meydana geldi. Birden fazla kişinin vurulduğu açıklandı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Saldırının New York’un Brooklyn Sunset Park mahallesinde bulunan metro istasyonunda meydana geldiği belirtildi. Silahlı saldırganın birkaç kişiyi vurduğu, olay yerinde patlayıcı düzenek bulunduğu bildirildi.

İlk belirlemelere göre saldırıda 5 kişi vuruldu, en az 13 kişi yaralandı.

New York polisi müdahale için olay yerine gitti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki’den New York açıklaması

ABD, (DHA)- Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın New York’ta düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bilgilendirildiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Psaki, “Başkan Biden, New York metrosundakji silahlı saldırıyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi aldı. Beyaz Saray'ın kıdemli personeli, gerektiğinde yardım sunmak için Belediye Başkanı Adams ve Polis Komiseri Sewell ile temas halinde” dedi.