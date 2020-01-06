New York'ta mahkemeye çıkan ünlü yapımcı Weinstein, Los Angeles'ta da iki ayrı cinsel saldırı ile ilgili suçlandı

Ünlü yapımcı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla New York'ta mahkemeye çıktığı gün, Los Angeles'taki bir mahkemede de iki ayrı cinsel saldırı ile ilgili suçlamaya maruz kaldı.

Bu suçlamaların 2013'te iki kadına yönelik cinsel saldırı iddialarıyla ilgili olduğu ve suçlu bulunması halinde 28 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi.

Weinstein bugün ayrıca New York'ta da tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla mahkemeye çıktı.

80'den fazla kadın tarafından suçlanan Weinstein, ancak sadece ikisiyle ilgili suçlamalarla ilgili olarak yargılanacak.

Weinstein, "çok fazla acıya neden olduğunu" kabul etmiş, ancak tüm ilişkilerinin karşılıklı rızaya dayalı olduğunu söylemişti.

Weinstein ile ilgili iddialar, cinsel tacize karşı #MeToo hareketinin çıkışına katkıda bulunmuştu.

Bir zamanlar Hollywood'un en güçlü prodüktörlerinden biri olan Weinstein, tecavüz ve cinsel saldırı da dahil olmak üzere beş suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Bu suçlamalardan hüküm giymesi halinde ömür boyu hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Pazartesi günü jüri seçimi yapıldı; duruşmanın iki hafta içinde başlaması bekleniyor.

Getty Images Film yıldızı Rose McGowan mahkeme önünde toplanan birçok protestocu ile basına konuştu

Yürüteçle mahkemeye gitti

Weinstein'ın mahkemeye girerken yürümesine yardımcı olmak üzere bir yürüteç kullandığı görüldü. Avukatları, belini incittiği için bu cihaza ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İşlemler sırasında Weinstein'ın sürekli önüne baktığı ya da elleriyle yüzünü kapattığı görüldü.

Mahkeme dışında birçok protestocu toplandı. Weinstein tarafından tecavüze uğradığını açıklamış olan film yıldızı Rose McGowan "Bugün Adalet Tanrıçası Justitia süper bir yırtıcı avcıya, sana bakıyor" diye konuştu.

Aşık Shakespeare (Shakespeare in Love), Zoraki Kral (The King's Speech), Ucuz Roman (Pulp Fiction) gibi filmlerin yapımcısı olan Weinstein, 2013'te bir kadına otel odasında tecavüz etmek ve 2006'da da bir başka kadına dairesinde cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor.

Weinstein Haziran 2018'de 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı. Los Angeles'taki davanın savcıları kefaletin 5 milyon dolara çıkarılması önerisinde bulundu.