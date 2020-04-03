New York'ta Koronavirüs'ten en ölümcül gün; 921 kişi hayatını kaybetti

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 921 artarak 6 bin 58'e yükseldi.
ABD'de Koronavirüs salgınının en çok etkilendiği eyalet olan New York'ta, en ölümcül gününü yaşadı.
Duruma dair açıklama yapan New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette son 24 saatte 562 insanın hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 2 bin 935’e yükseldiğini açıkladı. Eyaletteki toplam vaka sayısı ise 92 bin 381’den 102 bin 863’e yükseldi.
14 bin kişinin hastanede, 3 bin 700 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü eyalette, bugüne kadar 8 bin 800 kişi taburcu edildi.
Vali Cuomo, hastanelerin fiili olarak Koronavirüs hastaları için yoğun bakım merkezlerine dönüştüğü açıkladı.