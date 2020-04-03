New York'ta Koronavirüs'ten en ölümcül gün; 921 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Koronavirüs salgınının en çok etkilendiği eyalet olan New York'ta, en ölümcül gününü yaşadı.

​Duruma dair açıklama yapan New York Valisi Andrew Cuomo, eyalette son 24 saatte 562 insanın hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 2 bin 935’e yükseldiğini açıkladı. Eyaletteki toplam vaka sayısı ise 92 bin 381’den 102 bin 863’e yükseldi.

14 bin kişinin hastanede, 3 bin 700 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü eyalette, bugüne kadar 8 bin 800 kişi taburcu edildi.

Vali Cuomo, hastanelerin fiili olarak Koronavirüs hastaları için yoğun bakım merkezlerine dönüştüğü açıkladı.