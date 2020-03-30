New York'ta Koronavirüs önlemleri; Central Park'a sahra hastaneleri kuruluyor

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ABD'nin New York eyaletinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayıları ve ölümler hızla artarken New York şehrinin ünlü parkı Central Park'ta sahra hastaneleri kurulmaya başladı.

145 bin enfekte insanla dünyada en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü ABD'nin New York eyaletinde en az 59 bin vaka bulunuyor. Hastanelerde yaşanmaya başlayan yoğunluğun ardından New York şehrinde bulunan Central Park'a acil yardım için sahra hastaneleri kurulmaya başlandı.

Hristiyan bir yardım kuruluşunun desteğiyle Koronavirüs'le mücadele için şehrin merkezine kurulan sahra hastanelerinin hazırlık aşamasında olduğu görüldü.