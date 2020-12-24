New York'ta Koronavirüs aşısı yapılan 30 bin kişiden birinde alerjik reaksiyon görüldü

ABD'nin New York kentinde 30 bin kişiye uygulanan Koronavirüs aşıları arasında Pfizer ve BioNTech'in aşısını olan bir sağlık çalışanının "belirgin bir alerjik reaksiyon" gösterdiği belirtildi.

NBC New York'un aktardığı habere göre, Koronavirüs aşısı uygulanan 30 bin kişi arasında bir sağlık çalışanında belirgin alerjik reaksiyon görüldü. Aşılanan kişiye tedavi uygulandığı ve durumunun stabil doluğu belirtildi.

Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısının alerjik bünyelerde reaksiyona neden olduğu daha önce belirlenmiş ancak nadir olduğu tespit edilmişti.

Sağlık çalışanları, ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'yle aşıyla ilgili yan etki geri bildirimleri hakkında iletişimde olduklarını söyledi.

Geçen hafta ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) üst düzey bir yetkilisi, kurumun ABD'de Pfizer aşısına karşı 5 alerjik reaksiyonu araştırdığını söyledi. FDA'ya bağlı Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi'nin direktörü Dr. Peter Marks, alerjiye neden olanın Moderna aşısında da kullanılan polietilen glikol adlı bir bileşen olabileceğini söyledi.