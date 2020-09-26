New York'ta Grand Central Terminali'nin altına gizlice "eğlence odası" yapıldığı tespit edildi

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ABD'nin New York kentinde 3 demiryolu işçisi Grand Central Terminali'nin altına gizlice bir "eğlence odası" yaptığı için süresiz maaşsız izne çıkarıldı.

Gizli odada duvara asılı bir televizyon, kanepe, mikrodalga, şişme yatak, buzdolabı ve mikrodalga bulundu.

Metropolitan Ulaştırma Müdürlüğü'ndan (MTA) yapılan açıklamada, "Birçok New Yorklu Manhattan'ın ortasında, toplu taşımaya yakın bir dairede ayakları uzatıp soğuk bir bira açmayı hayal etmiştir. Ancak çok azının Grand Central Terminali'nin atlına gizlice bir eğlence odası yapıp, masraflarını MTA ve yolcularımıza ödetecek cesareti vardır" denildi.

Odayı inceleyen dedektifler ek olarak buzdolabında yarım bira, çöp kutusunda boş bira kutusu, televizyonu saklamak için kullanıldığı düşünülen bir dolap, poşete doldurulmuş nevresim takımları ve açılır kapanır bir yatak bulduklarını bildirdi.

3 demiryolu çalışanının odayı mesai saatlerinde kullanıp kullanmadığı bilinmiyor. Çalışanlar, disiplin kurulunun karşısına çıkana kadar maaşsız izne çıkarıldı.

Odanın 2019'da yapılan anonim bir ihbar sayesinde bulunduğu ifade edildi.