Kahve zinciri için ilk; New York'ta Starbucks işçileri, sendika kurmaya hazırlanıyor

New York'ta elli Starbucks işçisi, ABD'de kahve zinciri için ilk olacak bir sendika kurmaya hazırlanıyor.

The Guardian'ın haberine göre, Buffalo bölgesindeki bir grup işçi, Starbucks CEO'su Kevin Johnson'a yazdığı açık mektupta, sendika örgütlenme çabalarını ve örgütlenme komiteleri Starbucks Workers United'ın kurulduğunu kamuoyuna duyurdu.

Organizasyon komitesinin kurucu üyelerinden Alexis Rizzo, 17 yaşından beri Starbucks'ta çalışıyor.

Sendika girişiminin çalışmaktan keyif aldığı bir işyerini iyileştirme çabası olduğunu vurgulayan Rizzo, “İşimizi ve müşterilerimizin deneyimini daha iyi hale getirmek için söz sahibi olan gerçek ortaklar olmak istiyoruz” dedi.

Rizzo, işçilerin bir sendika örgütleyerek çözmeye çalıştıkları bazı sorunlar olarak personel yetersizliği, kıdem tazminatı eksikliği ve işçiler ile şirket arasındaki iletişim sorunlarını göstererek, "Mağazalarımızı gerçekten çok seviyor ve önemsiyoruz , onu çalışmak için daha iyi bir yer haline getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.