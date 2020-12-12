New York'ta bir otomobil, protestocuların arasına daldı

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ABD'nin New York kentinin merkezindeki Manhattan yarımadasında düzenlenen protesto sırasında bir araç yaklaşık 50 kişilik kalabalığın arasında daldı.

Sedan otomobilin sürücüsünün sorgulanmak üzere polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

New York İtfaiyesi, olayda 6 kişinin yaralandığını ve yerel hastanelere götürüldüğünü bildirdi. Polis ve itfaiye yaralananların hayati tehlikesi olmadığını açıkladı.

Bazı görgü tanıklarına göre otomobil, protestocuların önüne geldikten sonra biraz durdu ve ardından kalabalığın arasına daldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda protestocuların bir bölümünün dört yol ağzındaki aracın etrafında toplandığı ve bir kişinin arabanın kaputuna yaslandığı görülüyor. Videoda daha sonra arabanın bir anda hareketlendiği görülüyor. Bir başka video ise insanların kaçıştığı ve arabanın bir kişiye çarptığını kaydetti.

Black Live Matter sponsorlu eylemde New Jersey'de tutuklandıktan sonra açlık grevine başlayan göçmenlere destek veriliyordu.