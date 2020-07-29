New York'ta bir kadının polisler tarafından zorla sivil araca bindirilmesine tepki yağdı

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ABD'nin New York kentinde sivil giyimli polislerin bir kadını protestocuyu zorla sivil bir araca bindirmesi ülkede büyük yankı uyandırdı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, protestocunun gözaltına alınma şekilini, "tehlikeli, istismarcı ve savunulamaz" olarak nitelendirdi

ABD'nin yasama organı Kongre'nin alt meclisi olan Temsilciler Meclisi'nde New York'u temsil eden Alexandria Ocasio-Cortez de,"Bir kadın sokaktan kaçırıp damgasız bir minibüse atmanın hiçbir gerekçesi olamaz" yazdı.

New York Şehri Konseyi Başkanı Corey Johnson olayı, "İnanılmaz derecede rahatsız edici. Yanıtlara ihtiyacımız var" sözleriyle nitelendirdi.

İlk olarak Gothamist tarafından paylaşılan videoda 18 yaşındaki bir kadının kendisini gözaltına almaya çalışanlarla mücadele ettiği, daha sonra da sivil polisler tarafından üzerinde polis sicili olmayan bir arabaya taşındığı görülüyor. Gözaltı sırasında üniformalı polisler minibüsün çevresinde duruyor.

New York Polis Departmanı, kadının 5 güvenlik kamerasına zarar vermekten arandığını ve bu yüzden gözaltına alındığını ifade etti.

Portland'da da federal ajanlar bir protestocuyu benzer bir biçimde gözaltına almış ve büyük tepki çekmişti.