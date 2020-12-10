New York'ta bir fast-food restoranına fare istilası: Yemekleri yediler, personeli ısırdılar ve sipariş sistemini çökerttiler

ABD'nin New York kentinde bulunan bir fast-food zinciri, fare istilasına uğradı. Mutfaktaki yiyecekleri yiyen fareler, kendilerini kovmaya çalışan dört personeli de ısırdı. Restoran, fare istilasından sonra kapatıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, New York'ta bulunan Chipotle isimli fast-food restoranında fareler mutfağı ele geçirdi. Mutfaktaki avokado ve dürümleri yiyen farelerin sayısı zamanla arttı. Fareleri kovmaya çalışan dört çalışan ısırıldı.

Fareler mutfaktan sonra da restoranın kablo sistemini hedef aldı. Kabloları çiğneyen fareler bilgisayar sisteminin çökmesine ve restoranın sipariş alamamasına neden oldu.

Restoran bir süreliğine kapatıldı.