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Dünya

New York'ta 3 çocuk, Koronavirüs bağlantılı Kawasaki benzeri hastalık nedeniyle hayatını kaybetti

Yeni keşfedilen sendrom, çocuklarda kendisini yüksek ateş, düşük tansiyon, kızarıklık ve solunum güçlüğü gibi belirtilerle gösteriyor

10 Mayıs 2020 08:14

ABD'nin New York eyaletinde Covid-19 bağlantılı Kawasaki benzeri hastalığa yakalanan 3 çocuk hayatını kaybetti. New York Valisi Andrew Cuomo, çocuklarda orta ağırlıkta semptomlara neden olan yeni tip Koronavirüs'le ilgili "bambaşka bir bölümün" başlamasına karşı uyardı. 

Vali Cuomo, ilk olarak 5 yaşında bir çocuğun solunum yetmezliğine neden olan yeni sendrom nedeniyle öldüğünü duyurdu. Cuomo, iki gün sonra hayatını kaybeden çocukların sayısının 3'e çıktığını duyurdu. Cuomo, "Bu yeni bir olay ve hâlâ gelişmekte. Çocukların Koronavirüs taşıyıcısı olduğunu düşünüyorduk ama bundan bu şekilde etkileneceklerini tahmin etmiyorduk" dedi. 

New York'ta ağır enflamasyon şikayetiyle hastanelere getirilen çocukların sayısının 73 olduğu belitildi. 

 

Sendrom, çocuklarda kendisini yüksek ateş, düşük tansiyon, kızarıklık ve solunum güçlüğü gibi belirtilerle gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 konusundaki teknik yöneticisi Dr. Maria Van Kerkhove, son dönemde Avrupa ülkelerinde çocuk ölümlerine yol açan Kawasaki hastalığı benzeri sendromu mercek altına aldıklarını söylemişti. 

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