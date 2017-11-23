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Dünya

New York Şükran Günü’nde Labradorlara emanet

New York, 23 Kasım, (DHA)- New York Polis Departmanı, yarın akşam şehirde düzenlenecek olan Şükran Günü geçit töreninde herhangi bir terör olayı yaşanmaması için güvenlik önlemlerini iki katına çıkardı

23 Kasım 2017 20:09

New York, 23 Kasım, (DHA)- New York Polis Departmanı, yarın akşam şehirde düzenlenecek olan Şükran Günü geçit töreninde herhangi bir terör olayı yaşanmaması için güvenlik önlemlerini iki katına çıkardı. Güvenlik tedbirleri içinde en dikkat çekeni ise büyük kalabalıklardaki patlayıcıları tespit etmek için özel eğitilmiş olan eğitimli labrador timi.

Polis departmanında görev alacak olan 14 labrador cinsi köpek, Auburn Üniversitesi Veteriner Hekimliği Koleji\'nde 18 ay eğitim görerek \"Vapor Wake\" eğitim programını tamamladı.

“Vapor Wake” köpekler, çöp tenekeleri gibi sabit nesnelerin içindeki patlayıcıları tespit etmek yerine hareket halinde olan hedefleri seslerinden kolayca tespit edebiliyor.

Vapor Wake eğitim programı VWK9 LLC\'nin başkanı Paul Hammond, labradorların kitlesel terör olaylarının tipik özelliklerini taşıyan büyük kalabalıkların içinde dikkati dağılmadan hedeflerine kilitlendiklerini, patlayıcı parçacıklarını hatta ateşli silah kalıntılarını dahi tespit edebildiklerini ifade etti.

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