New York sosyetesini dolandıran, hayatı Netflix dizisi olan Anna Sorokin ABD'den sınır dışı edildi

Kendine Alman milyoner süsü vererek New York sosyetesini dolandırmasıyla Netflix dizisine konu olan Anna Sorokin, Almanya'ya sınır dışı edildi. Sorokin, ABD'de kalmak istediğini açıklamıştı.

Rus bir kamyoncunun kızı olan, Rusya'da doğup 2007'de ailesiyle Almanya'ya göçerek Almanya vatandaşlığına geçen Anna Sorokin, daha sonra ABD'ye yerleşip kendisini Anna Delvey adında Alman bir milyoner mirasçı olarak tanıtarak 2013-17 arası New York sosyetesini kandırmıştı.

Aslında ödemediği para miktarı sadece birkaç yüz bin dolar olmasına rağmen çevresindekileri, otelleri ve bankaları dolandırmaktan 2019'da 4.5 yıl hapis cezası alan Sorokin, hayatı 'Anna'yı İcat Etmek' isimli Netflix dizisine konu olmasının ardından tüm dünyaya mal oldu.

4 yıl hapis yattı