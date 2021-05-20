"New York şehrinin dört katı": Antarktika'da dünyanın en büyük buz kütlesi koptu

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Antarktika’da New York şehrinin dört katı büyüklüğünde bir buz kütlesinin koptuğunu duyurdu. Dünyada kopan en büyük buz kütlesi olduğu belirtildi.

Avrupa Uzay Ajansı, Twitter'dan Antarktika'da kopan dev buz kütlesinin uzaydan çekilen görüntüsünü paylaştı.

ESA'nın paylaşımında "Buzdağı kütlesinin 'havalı çocuğuyla' tanışın. A76, şu an dünyadaki en büyük buz kütlesi!" ifadeleri yer aldı.

“A-76” adı verilen buz kütlesi 170 kilometre uzunluğa ve 25 kilometre genişliğe sahip olarak kopan en büyük buz kütlesi oldu.

Buz kütlelerinin dönemsel olarak kopması doğal döngünün bir parçası ancak Antarktik'te bazı buz kütleleri beklenenden erken koptu. Bilim insanları, bu durumu iklim değişikliğine bağlıyor.