New York Şehri Belediye Başkanı'nın yemin töreni Covid-19 nedeniyle iptal edildi

New York Şehri Belediye Başkanlığı'na seçilen Eric Adams, kentte artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 1 Ocak'taki yemin törenini iptal etti.
Adams, yaptığı açıklamada, "İnsanları tehlikeli bir ortama sokmak istemiyoruz. Törene ihtiyacım yok." ifadesini kullandı.
Törenin Brookyln'de Kings Theatre'da kapalı bir alanda olması planlanıyordu.
New York Belediye Başkanlığı'na seçilen ikinci siyah Amerikalı olan Adams, 1 Ocak'ta görevine başlayacak.
New York'ta Omicron varyantı nedeniyle Covid-19 vakaları hızla yükselişe geçti.