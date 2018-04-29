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BBC Türkçe

New York savcıları tecavüzle suçlanan Weinstein ve şirketi hakkında dava açtı

ABD'nin New York eyaletinde savcılar, çok sayıda kadının taciz ve tecavüzle suçladığı film yapımcısı Harvey Weinstein'ın şirketi Weinstein Company'ye, çalışanlarını Harvey Weinstein'dan korumadığı gerekçesiyle dava açtı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin New York eyaletinde savcılar, çok sayıda kadının taciz ve tecavüzle suçladığı film yapımcısı Harvey Weinstein'ın şirketi Weinstein Company'ye, çalışanlarını Harvey Weinstein'dan korumadığı gerekçesiyle dava açtı.

Weinstein ise hakkındaki iddiaları reddediyor.

Pazar günü bir açıklama yapan New York Başsavcısı Eric Schneiderman şirketin yanı sıra Weinstein'ın kendisine ve kardeşi Robert'e de dava açtıklarını duyurdu.

Dört aylık bir soruşturmanın açılan dava, bir grup yatırımcıya satılma sürecinde olan şirketin satışını da etkileyebilir.

Açıklamasında şirketin satışına da değinen Schneiderman, "Saldırganların ve yardım edenlerin haksız bir şekilde zenginleşmesine izin verilemez" dedi ve satıştan gelecek parayla mağdurların tazminatlarının ödeneceğinin garanti altına alınmasını talep etti.

İş kadını Maria Contreras-Sweet'in Weinstein Company'yi 500 milyon dolara satın almak istediği belirtiliyordu.

Reuters'a konuşan kaynaklar, son gelişmenin ardından satış görüşmelerinin askıya alındığını söyledi.

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