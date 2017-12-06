New York sanat müzesi ‘röntgencilik’ ile şikayet edilen resmi kaldırmayı reddetti

Mergim Özdamar / İstanbul, 6 Aralık (DHA) –ABD\'nin New York kentindeki Metropolitan Sanat Müzesi, Balthus adlı sanatçının bazılarının cinsel açıdan davetkâr olarak nitelendirdiği 1938 tarihli \"Thérèse Dreaming\" isimli tablosunu kaldırmayı reddetti.

Tablo, iç çamaşırı görünür şekilde koltuğa yaslanmış bir kızı gösteriyor. Balthasar Klossowski olarak dünyaya gelen Leh-Fransız ressam, ergenlik çağındaki kızlara yüklediği erotik imgelerle tanınıyor.

Binlerce imza toplayan çevrimiçi dilekçe Pazartesi günü müzenin tabloyu sergilemeye devam etme kararını tekrar gözden geçirmesine sebep oldu.

Dilekçede, \"Cinsel saldırı ve şikayetlerin her geçen gün daha kamusallaştığı bir zamanda Metropolitan’ın bu çalışmayı kitlelere sergilemeye devam etmesi röntgenciliği romantikleştirmesi ve çocukları nesneleştirmesidir \" yazıyor.

Dilekçenin yazarı Mia Merrill, resmin aynı döneme ait bir kadın sanatçının hazırladığı bir resimle değiştirilmesini önerdi.

Müzenin sözcüsü Ken Weine ise, resmin kaldırılmama kararının bugünün kültürünü yansıtma fırsatı sağladığını söyledi.

Weine: \"Bu gibi anlar tartışma için bir fırsat yaratıyor. Bu yüzden görsel sanat, geçmişin günümüze yansımasının ve mevcut kültürün devam eden evriminin bilinçli şekilde tartışılmasına teşvik eden, sahip olduğumuz en önemli araçlardan biridir” dedi.