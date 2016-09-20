New York saldırısının zanlısı Ahmad Khan Rahami kim?

Afganistan doğumlu ABD vatandaşı Ahmed Khan Rahami, hafta sonu ABD'nin New York kentinde düdüklü tencereye yerleştirilmiş bomba düzeneğini patlattığı şüphesiyle gözaltında.

Saldırıda 29 kişi yaralanmıştı.

28 yaşındaki Rahami, New York'un komşu eyaleti New Jersey'de ailesiyle beraber bir kızarmış tavuk restoranında çalışıyordu.

Evleri de restoranın üst katındaydı.

Restorantın devamlı müşterilerinden Rtan McCann, Raham'i 'dost canlısı birisiydi' diyerek anlatıyor:

"Haftada bir restorana uğrarım. Hep tezgâhın arkasındadır. Olağandışı hiçbir şey görmedim. Amerika'ya uyum sağlamış bir aile gibiydi."

McCann, zanlı Rahama'nın araba tutkunu olduğunu da söylüyor ve "Honda Civic hastasıydı. Sürati severdi. Her zaman arabalardan konuşurdu."

Ahmad Khan Rahama'nın ailesinin evi emniyet güçleri tarafından arandı.

Rahama'nın tavukçu restoranı daha önce de New Jersey emniyetine ihbar edilmişti. Ancak gerekçe geç saatlerde gelen sarhoş müşterilerin çevreye verdiği rahatsızlıktı.

Gece boyu açık olan restorantın, gelen ihbarlar üzerine saat 22.00'de kapatılması talimatı iletilmişti.

New Jersey Belediye Başkanı Christian Bollwage, 2011'de Rahami'nin babasının konuyu yargıya taşıdığını ve eyalet yetkililerinin ayrımcılık yaptığını iddia ettiğini ifade ediyor.

New York Times gazetesine konuşan Belediye Başkanı Bollwage, "Olay komşuların şikayetlerinden ibaretti. Irkçılıkla bir alakası yoktu" dedi.

Ekim 2012'de karara bağlanan davayı New Jersey eyaleti kazanmıştı.

Müşterilerden birisi, Rahami'nin kardeşlerinden birisinin restorantı kapatmaya gelen polislerle arbede yaşadığını hatırlıyor.

Polisle yaşanan olay yargıya taşınmadan Rahami'nin kardeşi Afganistan'a geri dönmüş.

Birçok müşteri New York saldırısı zanlısı Rahami'nin restorantı işletme işlerini babasından devralma sürecinde olduğunu da söylüyor.

2010-2012 yıllarında Middlesex Üniversitesi'nde Ceza Hukuku okuyan Rahami, mezun olmadan okulu terk etmiş.

Rahami'nin çocukluk arkadaşı Flee Jones, New York Times'a arkadaşını anlatırken, 2012'de Afganistan'a gidip geldikten sonra davranışlarında ciddi değişiklikler olduğunu anlatıyor.

New York Times'a konuşan Jones, "Döndükten sonra sakal bıraktı. İslami kıyafetler giymeye başladı. Restorantın arka bölümünde de namaz kılıyordu" diyor.

ABD'li yetkililer Rahami'nin isminin 'terörle mücadele listesinde' olmadığını kamuoyuna açıklamıştı.

Ancak New York'taki bombalama olayı, Rahami'nin emniyet güçleriyle ilk karşılaşması da değil.

Rahami, 2014'te bir kişiyi bacağından yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmış ancak çıktığı mahkemede beraat etmişti.

FBI yetkilileri, Rahami'nin eşgalini, bomba düzeneklerinden birisinin üzerine bağlanan telefonda bulduklarını söyledi.

New Jersey'de aranan Rahami en son, polisle girdiği çatışmanın ardından sedyeyle ambulansa taşınırken görüntülenmişti.

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, 5 ayrı suçlamayla karşı karşıya olan Rahami'nin hastaneye kaldırılıp tedavi edilmesine tepki gösterdi ve "Ülkemizin ulusal güvenliğinin ne denli zayıfladığını gösteren acınası bir tablo" dedi.