New York saldırısının şüphelisi terör suçlarıyla yargılanacak 

Mergim Özdamar / İstanbul, 12 Aralık (DHA) – New York Polis Departmanı New York\'taki otobüs terminali bombacısı Akayed Ullah\'nın terör suçlarıyla yargılanacağını açıkladı.

ABD medyasında çıkan haberlere göre, Ullah polislere Avrupa\'daki Noel terör saldırılarından ilham aldığını ve metro duvarlarında bir dizi festival posterini gördükten sonra Liman Otoritesi otobüs terminalini seçtiğini söyledi.

New York Times gazetesinde Ullah’ın, planlanan saldırının ABD\'nin Suriye ve benzeri ülkelerdeki hava saldırıları sebebiyle düzenlediği yer aldı.

Pazartesi sabahı Manhattan\'daki otobüs terminaline saldıran 27 yaşındaki Bangladeşli göçmen yaralanırken üç kişi yaralandı.

Ullah\'ın vücuduna sarılı olan cihaz patladığında yanıklarından ötürü durumunun hastanede ciddi olduğu bildirildi.