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Dünya

New York saldırısını IŞİD üstlendi

Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti

03 Kasım 2017 18:19

ABD’nin New York kentinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen 8 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısını IŞİD üstlendi. Terör örgütü saldırının sorumluluğunu haftalık yayın yaptığı Al Naba gazetesi aracılığıyla üstlendi.

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Terör örgütü IŞİD, New York saldırganının örgütün bir “askeri” olduğunu açıkladı. New York Şehri Polis Teşkilatı, New York saldırganının ele geçirilen notlarında “IŞİD sonsuza dek sürecek” yazdığını belirtilmişti. 

Saldırgan Seyfullah Saipov

Saldırgan hastanede saldırıya ilişkin ifade verdiğinde, saldırıyı IŞİD adına işlediğini kabul etmiş ve sorgusu esnasında odaya IŞİD bayrağı asılmasını istemişti. Zanlı, saldırıyı yaklaşık 1 yıldır planladığını ve sivillere maksimum zararı vermeyi amaçladığını söylemişti. 

Özbekistan asıllı 29 yaşındaki Sayfullo Saipov'un, New York kentinde bisiklet yoluna girerek aracını yayaların üzerine sürmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti.

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