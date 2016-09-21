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BBC Türkçe

New York saldırısı zanlısı 4 ayrı suçtan yargılanacak

28 yaşındaki Afganistan doğumlu ABD vatandaşı Ahmed Khan Rahami; New York ve New Jersey'e bomba yerleştirmekle suçlandı. Rahami'ye yöneltilen diğer suçlar; kitle imha silahı, bomba ve patlayıcı düzenek kullanmak; mülke zarar vermek ve kasten cinayete teşe

21 Eylül 2016 13:25

Amerikalı savcılar, New York'ta hafta sonu düdüklü tencereye yerleştirilmiş bomba düzeneğini patlattığı şüphesiyle gözaltına alınan Ahmed Khan Rahami hakkındaki iddianameyi tamamladı.

28 yaşındaki Afganistan doğumlu ABD vatandaşı Rahami; New York ve New Jersey'e bomba yerleştirmekle suçlandı.

Rahami'ye yöneltilen diğer suçlamalar ise kitle imha silahı, bomba ve patlayıcı düzenek kullanmak; mülke zarar vermek ve kasten cinayete teşebbüs.

New York saldırısının zanlısı Ahmad Khan Rahami kim?

New York'un Manhattan semtinde Cumartesi günü bir bombanın patlaması sonucu en az 29 kişi yaralanmıştı.

Rahami ise polisle girdiği çatışmada yaralı olarak ele geçirilmişti.

Amerikalı savcılar, Rahami'nin bomba yapımında kullandığı malzemeleri internet üzerinden satın aldığını bildirdi.

Savcılar ayrıca gözaltına alınması sonrası zanlının evinde yaptıkları aramada, üzerinde kan izleri olan bir not defteri buldu.

Not defterinde cihatçılığa, El Kaide örgütünün öldürülen lideri Usame Bin Ladin'e ve 2013'te Boston Maratonu'nda saldırı düzenleyen eylemcilere dair bazı ifadeler olduğu belirtildi.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise Rahami'nin babasının uyarısı üzerine 2014'te takibe alındığını ancak terör örgütleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını açıkladı.

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