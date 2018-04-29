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BBC Türkçe

New York saldırısı şüphelisi Sayfullo Saipov kimdir?

Amerikan medyasının New York'ta kamyonla düzenlenen ve sekiz kişinin ölümü 11 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının zanlısı olarak gösterdiği Sayfullo Saipov'un Özbekistan'dan ABD'ye 2010'da gittiği ve yasal yollarla ABD'de kaldığı belirtiliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Amerikan medyasının New York'ta kamyonla düzenlenen ve sekiz kişinin ölümü 11 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırının zanlısı olarak gösterdiği Sayfullo Saipov'un Özbekistan'dan ABD'ye 2010'da gittiği ve yasal yollarla ABD'de kaldığı belirtiliyor.

1988 doğumlu Saipov, Ohio, Florida ve New Jersey'de çalışarak, ABD'de çalışmasına olanak sağlayan yeşil kartın sahibi oldu.

ABD'de yaşayan Özbek dini haklar aktivisti Mirrakhmat Muminov BBC'ye yaptığı açıklamada, evli ve üç çocuk babası Saipov'un ABD'ye yerleştikten sonra internet üzerindeki propagandayla radikalleşmesinin ardından, saldırgan bir kişiye dönüştüğünü söyledi.

Muminov ve Saipov, Saipov'un AB'de taşınmasından sonra tanıştı.

Muminov "ABD'ye gelmeden önce çok iyi eğitimli değildi ve Kuran bilgisi yoktu. Buradaki ilk dönemlerinde normal biriydi." dedi.

Ancak Muminov daha sonra Saipov'un depresyona girdiğini, Özbek topluluğundan uzaklaştığını ve şöför olarak iş bulmayı başaramamasından sonra daha öfkeli ve saldırgan birine dönüştüğünü anlattı.

Muminov "Radikal görüşleri nedeniyle sık sık diğer Özbeklerle tartışırdı ve daha sonra Florida'dan taşındı. Bu noktadan sonra iletişimimiz koptu" dedi.

Saipov'un daha önce polis kayıtlarına geçtiği tek olay bir trafik cezası.

New York Times'a göre, İngilizcesi iyi olmayan Saipov kamyon ve Uber taksi uygulaması şöförü olarak iş aradı.

Saipov ile birkaç yıl önce Florida'da tanışan Özbek göçmen Kobilijon Matkarov gazeteye yaptığı açıklamada, "Ben kendisini tanıdığımda çok iyi bir insandı. ABD'yi seviyordu. Her zaman neşeliydi ve herkesle herşey yolundaymış gibi konuşurdu. Terörist gibi görünmüyordu ama içini bilemem tabii ki" dedi.

Washington Post, Saipov'un saldırı sırasında aldığı mermi yaralarının tedavi edilebileceğini ve yetkililerin kendisini saldırının nedenleri hakkında sorgluyabileceğini belirtti.

Gazete, Saipov'un doğrudan IŞİD tarafından talimat alan değil, örgütün ideolojisinden etkilendikten sonra "tek başına hareket eden bir saldırgan" gibi göründüğünü yazdı.

New York Valisi Andrew Cuomo da Saipov'un daha büyük bir komplonun parçası olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını söyleyerek bu görüşe destek verdi.

Güvenlik güçlerinin saldırıda kullanılan kamyonda IŞİD'dan bahseden bir not bulduğu ve saldırganın cinayetlerin ardından araçtan çıkarken tekbir getirdiği belirtildi.

Saipov'un son olarak, saldırının düzenlendiği yerin 40 kilometre kuze.batısındaki Peterson, New Jersey'de yaşadığı, kamyonun da hemen yakındaki Passaic'ten kiralandığı bildirildi.

New York Times'a göre 25 ila 30 bin Müslüman'ın yaşadığı kent, New York çevresinde Müslümanların en yoğun yaşadığı yerlerden biri.

Son 20 yıldır radikal islamcılara karşı sert bir tutum takınan Özbekistan'ın Dışişleri Bakanlığı Saipov'un Özbek vatandaşı olup olmadığını inceliyor.

Geçen ay da Özbek vatandaşı bir zanlı, Başkan Barack Obama ya suikast da dahil terör saldırıları planlama iddiasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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